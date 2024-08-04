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Жителей Ростова ждет массовое отключение воды 6 августа

Жителей Ростова ждет массовое отключение воды 6 августа
Жителей Кировского района Ростова ожидает отключение воды 6 августа. Краны пересохнут в домах с 08:30 до 23:00.

Неудобства коснутся улицы Восточной. От коммуникации будет отрезан участок от проспекта Кировского до переулка Нахичеванского. В городском водоканале пояснили, что меры связаны с подключением нового водопровода к сети.

Ростовчан просят заранее сформировать запасы жидкости в объеме нескольких литров. Она может пригодиться для бытовых нужд.
Фото: Ростов.ру
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