Семья губернатора Ростовской области переболела коронавирусом

Глава донского региона рассказал, что члены его семьи переболели коронавирусом. Такое признание Василий Голубев сделал во время прямого эфира 5 сентября.Губернатора спросили, соблюдали ли его родные режим самоизоляции. Но это Голубев дал положительный ответ и объяснил, что коронавирусом заразились несколько членов его семьи. Сын 18 дней лечился в медучреждении, а жена, дочь и внуки находились на самоизоляции дома. У них болезнь протекла бессимптомно.Как отметил глава региона, из-за COVID-19 родных он не видел примерно месяц.