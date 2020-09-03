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Семья губернатора Ростовской области переболела коронавирусом

Семья губернатора Ростовской области переболела коронавирусом
Глава донского региона рассказал, что члены его семьи переболели коронавирусом. Такое признание Василий Голубев сделал во время прямого эфира 5 сентября.

Губернатора спросили, соблюдали ли его родные режим самоизоляции. Но это Голубев дал положительный ответ и объяснил, что коронавирусом заразились несколько членов его семьи. Сын 18 дней лечился в медучреждении, а жена, дочь и внуки находились на самоизоляции дома. У них болезнь протекла бессимптомно.

Как отметил глава региона, из-за COVID-19 родных он не видел примерно месяц.

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