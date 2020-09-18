Минздрав Ростовской области перестал сообщать о загруженности коечного фонда

Минздрав Ростовской области перестал информировать о загруженности коечного фонда для больных коронавирусом, когда она вплотную подобралась к критической отметке – 60%.Два дня назад, по данным на 18 сентября, в регионе было занято 59,9% «ковидных» коек. С тех пор положительные результаты тестов на коронавирус получили еще 358 жителей. Безусловно, большинство из них лечатся дома, но около 30% всех инфицированных – средне-тяжелые пациенты, которым необходимо пребывание в стационаре.Напомним, накануне министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская заявила, что как только загруженность коечного фонда превысит 60%, на базе клинической больницы будет открыт еще один госпиталь для больных ковидом.