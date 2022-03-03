Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

За сутки коронавирус подхватили 2 153 жителя Ростовской области

За сутки коронавирус подхватили 2 153 жителя Ростовской области
В Ростовской области с каждым днем выявляют все меньше пациентов с коронавирусом. По данным на 5 марта, положительные результаты ПЦР-тестов получили 2 153 человека.

В числе новых зараженных оказались 286 детей. Немного больше инфицированных, 306 человек, - пенсионеры от 66 до 79 лет. Среди молодежи от 18 до 45 лет диагноз подтвердился у 342 человек. На первом месте по числу пациентов с COVID-19 со значительным отрывом - снова жители региона от 46 до 65 лет (706 человек). Меньше всего случаев заражения зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет. В этой возрастной категории борьбу с опасным вирусом начали 93 человека.

Всего с начала пандемии заразились 333 793 человека. Из них 10 423 не смогли побороть инфекцию. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.
Фото: РБК.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.