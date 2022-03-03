За сутки коронавирус подхватили 2 153 жителя Ростовской области

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В Ростовской области с каждым днем выявляют все меньше пациентов с коронавирусом. По данным на 5 марта, положительные результаты ПЦР-тестов получили 2 153 человека.В числе новых зараженных оказались 286 детей. Немного больше инфицированных, 306 человек, - пенсионеры от 66 до 79 лет. Среди молодежи от 18 до 45 лет диагноз подтвердился у 342 человек. На первом месте по числу пациентов с COVID-19 со значительным отрывом - снова жители региона от 46 до 65 лет (706 человек). Меньше всего случаев заражения зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет. В этой возрастной категории борьбу с опасным вирусом начали 93 человека.Всего с начала пандемии заразились 333 793 человека. Из них 10 423 не смогли побороть инфекцию. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.