Валя Карнавал появилась перед аудиторией в образе голубоглазой шатенки

Фото: соцсцети.

Ростовчанка Валя Карнавал удивила подписчиков, представив новый образ. Она опубликовала фотографии с голубыми линзами.В подписи к фото девушка отметила, что этот цвет мог бы быть её природным, если бы гены отца одержали верх.Реакция аудитории была неоднозначной. Некоторые подписчики выразили недовольство, отметив, что Валя часто меняет внешность. Они также подчеркнули, что она обладает природной красотой и не должна прибегать к таким радикальным изменениям.Карнавал родом из Ростовской области, она не раз сталкивалась с критикой в интернете. В последнее время её популярность среди фанатов заметно снизилась. Зрители считают, что блогерша стала слишком следовать модным трендам, утрачивая свою уникальность и искренность, за которые её полюбили.