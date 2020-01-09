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В Волгодонске водителя, скрывавшегося от полиции, заподозрили в серии краж

В Волгодонске водителя, скрывавшегося от полиции, заподозрили в серии краж
В Волгодонске водителя, скрывавшегося от полицейских, заподозрили в серии краж. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

9 января сотрудники ДПС остановили водителя «УАЗ-Патриот» для проверки документов. Однако мужчина требование проигнорировал и продолжил движение. Тогда полицейские устроили погоню за нарушителем. Уже за городом автомобилист не справился с управлением и съехал в канал.

Когда правоохранители начали осматривать машину, они обнаружили пять газовых котлов и коробку для электроинструментов. Водитель УАЗа признался, что похитил эти вещи. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

– В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статье «Кража». Составлен протокол о неповиновении сотруднику полиции, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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