В Волгодонске водителя, скрывавшегося от полиции, заподозрили в серии краж



В Волгодонске водителя, скрывавшегося от полицейских, заподозрили в серии краж. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



9 января сотрудники ДПС остановили водителя «УАЗ-Патриот» для проверки документов. Однако мужчина требование проигнорировал и продолжил движение. Тогда полицейские устроили погоню за нарушителем. Уже за городом автомобилист не справился с управлением и съехал в канал.



Когда правоохранители начали осматривать машину, они обнаружили пять газовых котлов и коробку для электроинструментов. Водитель УАЗа признался, что похитил эти вещи. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.



– В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статье «Кража». Составлен протокол о неповиновении сотруднику полиции, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.