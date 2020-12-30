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В Волгодонске при пожаре в многоквартирном доме пострадал 54-летний мужчина

В Волгодонске при пожаре в многоквартирном доме пострадал 54-летний мужчина
В Волгодонске при пожаре в многоквартирном доме пострадал мужчина. Возгорание случилось днем 1 января на улице Кошевого.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. К тушению привлекли девять спасателей. Ликвидировать возгорание удалось в течение получаса.

Однако 54-летний мужчина успел надышаться дымом и с отравлением продуктами горения был госпитализирован в БСМП Волгодонска.

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