В Волгодонске при пожаре в многоквартирном доме пострадал 54-летний мужчина
В Волгодонске при пожаре в многоквартирном доме пострадал мужчина. Возгорание случилось днем 1 января на улице Кошевого.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. К тушению привлекли девять спасателей. Ликвидировать возгорание удалось в течение получаса.
Однако 54-летний мужчина успел надышаться дымом и с отравлением продуктами горения был госпитализирован в БСМП Волгодонска.