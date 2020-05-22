Ростовский дирижер Юрий Башмет был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством»
Президент наградил уроженца Ростова-на-Дону Юрия Башмета орденом. Соответствующий документ подписан 25 мая.
Художественного руководителя оркестра «Новая Россия» отметили в Кремле. Юрий Башмет был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Добавим, что орден получают люди, которые участвовали в культурной, научной или социально-экономической жизни страны.
Дирижер Юрий Башмет родился в Ростове-на-Дону. Знаменитый ростовчанин создал камерный ансамбль «Солисты Москвы», стал его художественным руководителем, дирижером и солистом.
На протяжении 18 лет Юрий Башмет является главным дирижером Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».