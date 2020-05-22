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Ростовский дирижер Юрий Башмет был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством»

Ростовский дирижер Юрий Башмет был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством»
Президент наградил уроженца Ростова-на-Дону Юрия Башмета орденом. Соответствующий документ подписан 25 мая.

Художественного руководителя оркестра «Новая Россия» отметили в Кремле. Юрий Башмет был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Добавим, что орден получают люди, которые участвовали в культурной, научной или социально-экономической жизни страны.

Дирижер Юрий Башмет родился в Ростове-на-Дону. Знаменитый ростовчанин создал камерный ансамбль «Солисты Москвы», стал его художественным руководителем, дирижером и солистом.

На протяжении 18 лет Юрий Башмет является главным дирижером Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

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