В СИЗО отправили еще одного фигуранта по делу аксайских рынков
По делу аксайских рынков задержан очередной подозреваемый. Предпринимателя Рифата Капкаева по решению Ленинского районного суда отправили в СИЗО до 16 января. Ему вменяют две статьи: «Участие в преступной организации» и «Незаконное предпринимательство, совершенное ОПГ и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».
По данным сайта rusprofile, Рифат открыл ИП в 2006 году. Предприятие занималось куплепродажей недвижимости и рыболовством. Кроме того, Капкаев являлся учредителем шести организаций на территории Ростова и Аксая. В их числе ООО «Стройматериалы», ООО «Адамант» ЧОО и ООО «Альфа» ЧОО (частная охрана), ООО «Тк Стройматериалы», ООО «3Б Групп» (аренда недвижимости), ООО «Интер Декор» (торговля стеклянными, керамическими изделиями и чистящими средствами).
Капкаева подозревают в том, что он являлся одним из членов преступной организации, созданной Каримом Бабаевым. По версии следствия, в течение 20 лет ОПГ завладела девятью земельными участками на территории Аксайского района и якобы развернула на них них незаконную предпринимательскую деятельность.
Помимо Капкаева, фигурантами дела аксайских рынков стали 15 человек, включая бизнесмена Карима Бабаева, его сыновей Вадима и Эдуарда, а также экс-главу Аксайского района Виталия Борзенко. Из них десять также находятся в СИЗО. Последним в следственный изолятор отправили Карима Бабаева. Меру пресечения избрали еще в июне. Однако самого бизнесмена найти не удалось. Позже его объявили в международный розыск. Бабаева задержали через несколько месяцев в пределах Ростова.