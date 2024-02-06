В Сальске за крупное мошенничество подрядчика приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей

Фото: Rostov.ru.

Сальский городской суд вынес приговор главе подрядной организации, занимавшейся благоустройством парка. Виталия Марченко признали виновным в крупном мошенничестве. Об этом стало известно 5 февраля.Как сообщили в УФСБ по Ростовской области, компания выиграла тендер на благоустройство парка на улице Ванцетти. Организации заплатили порядка 58 миллионов рублей. Подрядчик в срок установил спортивное и детское игровое оборудование, скамейки, светильники, беседки, выложил плиткой тротуары и подъезды ко дворам. В ноябре 2019 года все было готово. Однако вскоре компанию заподозрили в мошенничестве. Около 920 тысяч рублей остались у кого-то в кармане.Силовые структуры заинтересовались компанией-подрядчиком. После бухгалтерской и экономической проверки подозрения подтвердились. Дело передали в суд. Фигурантом стал глава организации Виталий Марченко.Пока уголовное дело о мошенничестве в крупном размере рассматривали, мужчина возместил ущерб в полном объеме. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 150 тысяч рублей.