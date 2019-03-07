В Ростовской области вынесут приговор местному жителю, убившему 80-летнюю соседку





В Белокалитвинском районе Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в убийстве своей 80-летней соседки.



В ноябре 2018 года между подозреваемым, который находился в наркотическом опьянении, и пожилой женщиной произошла ссора. Он набросился на пенсионерку, избил ее, а затем задушил.



В отношении дончанина было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.