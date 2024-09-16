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Из-за пожаров в двух районах Ростовской области ввели режим ЧС

Из-за пожаров в двух районах Ростовской области ввели режим ЧС
В Неклиновском и Аксайском районах Ростовской области ввели режим ЧС. Об этом 16 сентября рассказали в правительстве региона.

Сутками ранее там произошло несколько крупных ландшафтных пожаров, которые уничтожили жилые дома и хозяйственные строения.
Под Таганрогом в хуторе Морской Чулек огонь потушили ближе к полуночи — сгорело около тысячи квадратных метров. Под Ростовом на левом берегу Дона пожарные более 12 часов борются с пожаром на площади 6 000 квадратных метров.

В обоих муниципальных образованиях начнут работать комиссии по оценке ущерба.
Фото: Правительство РО
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