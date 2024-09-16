Из-за пожаров в двух районах Ростовской области ввели режим ЧС

Фото: Правительство РО

В Неклиновском и Аксайском районах Ростовской области ввели режим ЧС. Об этом 16 сентября рассказали в правительстве региона.Сутками ранее там произошло несколько крупных ландшафтных пожаров, которые уничтожили жилые дома и хозяйственные строения.Под Таганрогом в хуторе Морской Чулек огонь потушили ближе к полуночи — сгорело около тысячи квадратных метров. Под Ростовом на левом берегу Дона пожарные более 12 часов борются с пожаром на площади 6 000 квадратных метров.В обоих муниципальных образованиях начнут работать комиссии по оценке ущерба.