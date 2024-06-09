В Ростовской области водитель ВАЗа не понес наказание за ДТП с пострадавшей

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области водитель легковушки не понес наказание за ДТП с пострадавшей 70-летней женщиной. Происшествие случилось в городе Новочеркасске еще 28 декабря 2022 года.Артем Политанский ехал за рулем «ВАЗ-211440» по Баклановскому проспекту. В районе дома № 73 дорогу по «зебре» пыталась перейти 70-летняя женщина. Молодой водитель не успел затормозить и снес пенсионерку. Женщину с переломом голени и многочисленными ссадинами доставили в больницу.В отношении Артема возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».Парню грозило до двух лет лишения свободы. Заседание прошло в Новочеркасском городском суде только спустя полтора года — 11 марта 2024-го. Потерпевшая подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.