В Ростовской области в свой день рождения мужчина погиб в ДТП

Фото: Дондей.

В Ростовской области скончался 54-летний водитель, попавший в серьезное ДТП в Тарасовском районе. Виктор М. умер в больнице от полученных травм в день своего рождения.Трагедия произошла 21 июля в Тарасовском районе. Виктор, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по дороге из поселка Тарасовского в хутор Можаевка. В какой-то момент он увеличил скорость и выехал на встречную полосу. Навстречу ехала другая «Лада Гранта», и столкновение было неизбежным.От сильного удара легковые автомобили вылетели с дороги. В результате аварии пострадали два несовершеннолетних пассажира из одной «Лады Гранты»: 16-летняя девушка и 14-летний мальчик. Виктора и двух пассажиров, находившихся во втором автомобиле, также доставили в больницу. Родные Виктора сообщили, что мужчина скончался в реанимации от полученных травм. В день трагедии ему исполнилось 54 года.Медики продолжают бороться за жизни остальных пострадавших.