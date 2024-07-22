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В Ростовской области в свой день рождения мужчина погиб в ДТП

В Ростовской области в свой день рождения мужчина погиб в ДТП
В Ростовской области скончался 54-летний водитель, попавший в серьезное ДТП в Тарасовском районе. Виктор М. умер в больнице от полученных травм в день своего рождения.

Трагедия произошла 21 июля в Тарасовском районе. Виктор, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по дороге из поселка Тарасовского в хутор Можаевка. В какой-то момент он увеличил скорость и выехал на встречную полосу. Навстречу ехала другая «Лада Гранта», и столкновение было неизбежным.

От сильного удара легковые автомобили вылетели с дороги. В результате аварии пострадали два несовершеннолетних пассажира из одной «Лады Гранты»: 16-летняя девушка и 14-летний мальчик. Виктора и двух пассажиров, находившихся во втором автомобиле, также доставили в больницу. Родные Виктора сообщили, что мужчина скончался в реанимации от полученных травм. В день трагедии ему исполнилось 54 года.

Медики продолжают бороться за жизни остальных пострадавших.
Фото: Дондей.
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