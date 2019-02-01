Управление налоговой службы Ростовской области потратит 38,4 млн рублей на поездки сотрудников



Фото: Most-taxi.ru

Донское управление налоговой службы собирается потратить 38,4 млн рублей на поездки сотрудников. В настоящее время ведомство через сайт госзакупок ищет подрядчика, который окажет услуги по перевозке работников и грузов.



Всего планируется задействовать 47 машин. Марки автомобилей оговариваются в договоре. Среди них - «Ниссан Тиррано», «КИА Оптима», «КИА Церато», «БМВ», «Форд Фокус» и другие. Также будут востребованы услуги отечественной машины ГАЗ.



Вместе с автомобилями исполнитель контракта должен предоставить водителей. В связи с этим к обязанностям подрядчика добавляются медосвидетельствование шофёров, получение необходимых документов и обеспечение их мобильной связью.



За собственный счёт компания должна осуществлять мойку и ремонт транспорта, а также прохождение техосмотра.



Победитель аукциона станет известен 21 февраля. Контракт будет заключён с 31 марта по 19 декабря 2019 года.