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В Ростовской области собственников энергообъектов обязали усилить охрану от атак дронов

В Ростовской области собственников энергообъектов обязали усилить охрану от атак дронов
В Ростовской области собственники энергообъектов обязаны усилить охрану предприятий против БПЛА. Об этом сообщил начальник управления Росгвардии по региону Владимир Жигула.

В ходе инспекции топливно-энергетических комплексов в 2024 году было выявлено более 80 нарушений на семи объектах. В частности, были обнаружены недостатки в обеспечении защиты от беспилотных летательных аппаратов и других террористических угроз.

Владимир Жигула, руководитель управления, заявил, что потребовал от владельцев топливно-энергетических комплексов усилить меры безопасности и закупить оборудование для радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

Он подчеркнул, что множество дронов сбивается на подлёте к важным объектам топливно-энергетического комплекса. Эти меры могут способствовать выявлению и предотвращению атак.
Фото: ростов ру
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