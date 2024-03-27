В Ростовской области семьям погибших в «Крокусе» жителей выплатят по 1 млн рублей

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Семьи погибших в подмосковном «Крокус Сити Холл» жителей получат денежную компенсацию. Соответствующее решение принял губернатор донского региона 27 марта.Жуткая трагедия случилась вечером 22 марта в подмосковном городе Красногорске. Несколько вооруженных мужчин в камуфляжной одежде ворвались в концертный зал. Там должна была выступать рок-группа «Пикник», однако представление так и не состоялось. Неизвестные расстреляли невинных людей еще на входе, затем принялись убивать тех, кто пришел в торговый центр. После стрельбы террористы устроили масштабный пожар. Всего огонь уничтожил 13 тысяч квадратных метров.Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 143 человека. В том числе жители донского региона: Виктория Ченгаева с сыном, и одна жительница Волгодонска. Уроженка Матвеева Кургана Елена Серегина – пострадала.После случившегося ЧП губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение выплатить жителям донского региона по 1 миллиону рублей. Пострадавшая из Матвеева-Кургана получит 500 тысяч рублей. Деньги будут выплачены независимо от выплат властей Московской области.После случившегося ЧП губернатор Василий Голубев принял решение выплатить жителям донского региона по 1 миллиону рублей. Пострадавшая в теракте жительница Матвеев-Курганского района получит полмиллиона рублей. Эти деньги выплатят независимо от выплат властей Московской области.