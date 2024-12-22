В Ростовской области сбили восемь беспилотников 22 декабря

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В Ростовской области были обнаружены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов ночью 22 декабря. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.По словам главы, беспилотники были сбиты и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Азовском районе, вблизи Таганрога и Новочеркасска, а также в районе Миллерово.По предварительной информации, пострадавших нет. Сведения о последствиях инцидента уточняются.