В Ростовской области родные почти полгода ищут пропавшую 54-летнюю женщину

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В Красном Сулине Ростовской области пропала без вести 54-летняя женщина. Родные ищут Светлану Котченко с 15 ноября.Жительница города в тот день собралась и отправилась по своим делам. Однако на связь она так и не вышла, что вызвало беспокойство у её близких. Сначала они попытались самостоятельно найти Светлану, но все их усилия оказались безрезультатными. В итоге они обратились в полицию и попросили помощи у волонтёров.Светлана — невысокая женщина ростом 167 сантиметров, плотного телосложения. У неё светлые волосы и серо-голубые глаза.Если вам что-либо известно о её местонахождении, пожалуйста, сообщите об этом по телефону: 112.