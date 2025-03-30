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В Ростовской области родные почти полгода ищут пропавшую 54-летнюю женщину

В Ростовской области родные почти полгода ищут пропавшую 54-летнюю женщину
В Красном Сулине Ростовской области пропала без вести 54-летняя женщина. Родные ищут Светлану Котченко с 15 ноября.

Жительница города в тот день собралась и отправилась по своим делам. Однако на связь она так и не вышла, что вызвало беспокойство у её близких. Сначала они попытались самостоятельно найти Светлану, но все их усилия оказались безрезультатными. В итоге они обратились в полицию и попросили помощи у волонтёров.

Светлана — невысокая женщина ростом 167 сантиметров, плотного телосложения. У неё светлые волосы и серо-голубые глаза.

Если вам что-либо известно о её местонахождении, пожалуйста, сообщите об этом по телефону: 112.
Фото: соцсцети.
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