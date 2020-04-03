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В Ростовской области родился мальчик-богатырь

В Ростовской области родился мальчик-богатырь
Жительница Ростовской области родила малыша с очень большим весом. Мальчик-богатырь появился на свет в роддоме города Азов 26 марта.

Когда ребёнок родился, его вес составлял 5 250 граммов. Его маме — 31 год, она проживает в Азовском районе. Для неё это были вторые роды. Первый сын, кстати, тоже был крупным — 4 200 граммов.

Роженице делали кесарево сечение. Мальчик-богатырь появился на свет здоровым. Никаких проблем ни он, ни его мама не испытывали, вся процедура прошла успешно от начала до конца.

В роддоме сообщили, что мальчик на грудном вскармливании уже находясь в палате начал набирать вес. Через несколько дней его вместе с матерью уже выписали. Оба чувствуют себя отлично.

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