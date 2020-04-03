В Ростовской области родился мальчик-богатырь

Жительница Ростовской области родила малыша с очень большим весом. Мальчик-богатырь появился на свет в роддоме города Азов 26 марта.Когда ребёнок родился, его вес составлял 5 250 граммов. Его маме — 31 год, она проживает в Азовском районе. Для неё это были вторые роды. Первый сын, кстати, тоже был крупным — 4 200 граммов.Роженице делали кесарево сечение. Мальчик-богатырь появился на свет здоровым. Никаких проблем ни он, ни его мама не испытывали, вся процедура прошла успешно от начала до конца.В роддоме сообщили, что мальчик на грудном вскармливании уже находясь в палате начал набирать вес. Через несколько дней его вместе с матерью уже выписали. Оба чувствуют себя отлично.