В Ростовской области родился мальчик-богатырь
Жительница Ростовской области родила малыша с очень большим весом. Мальчик-богатырь появился на свет в роддоме города Азов 26 марта.
Когда ребёнок родился, его вес составлял 5 250 граммов. Его маме — 31 год, она проживает в Азовском районе. Для неё это были вторые роды. Первый сын, кстати, тоже был крупным — 4 200 граммов.
Роженице делали кесарево сечение. Мальчик-богатырь появился на свет здоровым. Никаких проблем ни он, ни его мама не испытывали, вся процедура прошла успешно от начала до конца.
В роддоме сообщили, что мальчик на грудном вскармливании уже находясь в палате начал набирать вес. Через несколько дней его вместе с матерью уже выписали. Оба чувствуют себя отлично.