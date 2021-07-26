В Ростовской области подозреваемого в убийстве собственного отца посадили в СИЗО

В Ростовской области заключили под стражу 33-летнего Денницы Равви. Мужчина подозревается в жестоком убийстве собственного отца. Происшествие случилось в Новошахтинске 26 июля.По предварительным данным, в злосчастный день Равви проводил время вместе со своим отцом. Между мужчинами возникла ссора. В руках сына блеснул нож. В порыве ярости он нанёс отцу сразу несколько ударов в область шеи, а после обезглавил его.Как сообщают в пресс-службе судов Ростовской области, мужчина задержан. Он пробудет в следственном изоляторе около месяца, до 25 сентября.Равви будут судить по статье «Убийство». Если его вину получится доказать в суде, ему грозит до 15 лет тюрьмы.