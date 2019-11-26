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В Ростовской области подорожали овощи

В Ростовской области подорожали овощи
Фото: vdvbezheck.ru
За неделю в Ростовской области возросли цены на овощи. Такие выводы можно сделать из предоставленных органами статистики данных.

Больше остальных в цене вырос репчатый лук. Его стоимость увеличилась на 2,3%. В среднем по области килограмм продукта стоит 21 рубль 69 копеек. На 1,3% подорожал картофель. Цена за килограмм овоща сейчас составляет 21 рубль 79 копеек.

Немного поднялись цены на яблоки и морковь. Капуста при этом подешевела.

Что касается остальных продуктов, то небольшой рост зафиксирован на колбасу, творог, молоко, яйца и сыры.

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