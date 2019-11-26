В Ростовской области подорожали овощи



Фото: vdvbezheck.ru

За неделю в Ростовской области возросли цены на овощи. Такие выводы можно сделать из предоставленных органами статистики данных.



Больше остальных в цене вырос репчатый лук. Его стоимость увеличилась на 2,3%. В среднем по области килограмм продукта стоит 21 рубль 69 копеек. На 1,3% подорожал картофель. Цена за килограмм овоща сейчас составляет 21 рубль 79 копеек.



Немного поднялись цены на яблоки и морковь. Капуста при этом подешевела.



Что касается остальных продуктов, то небольшой рост зафиксирован на колбасу, творог, молоко, яйца и сыры.