В Ростовской области от пневмонии умерла молодая мама

На Дону от пневмонии скончалась молодая мама. У 34-летней шахтинки Юлии Короленко было 85% поражения легких, сообщает DonDay – Шахты.Женщина заболела в начале сентября. Сначала симптомы были, как у обычной простуды. Но с каждым днем Юлия понимала, что ей становится хуже. Она сделала тест, но он показал отрицательный результат. Шахтинка решила на всякий случай сделать КТ в частном порядке. Томография показала ужасающую цифру - 85% поражения легких.В сентябре женщину забрали в больницу. Врачи боролись за ее жизнь почти месяц. 4 октября Юлии не стало. У нее остались семья и двое несовершеннолетних детей.