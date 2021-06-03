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Коэффициент распространения коронавируса на Дону упал до 0,9

Коэффициент распространения коронавируса на Дону упал до 0,9
В Ростовской области снизился коэффициент распространения коронавирусной инфекции. По данным на 3 июня, он равен 0,9. Вместе с этим показателем продолжает снижаться и ежедневный прирост инфицированных COVID-19. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 158 человек. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 94 676 дончан, сообщили в региональном правительстве.

В основном болезнь протекает в легкой форме. Однако у пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями болезнь может вызвать осложнения. Врачи отмечают, что в основном к ним относятся люди с астмой, гипертонией, сахарным диабетом, а также сердечно-сосудистыми, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями.

Большинство дончан уже побороли опасный вирус, но медики смогли спасти не всех пациентов с COVID-19. За минувшие сутки инфекция забрала жизни 21 человека, а общее количество умерших составили 4 470 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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