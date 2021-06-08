Пять женщин и четверо мужчин скончались от COVID-19 в Ростовской области

В Ростовской области зарегистрировали новые случаи летальных исходов среди пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 9 по 10 июня опасная инфекция забрала жизни девяти человек. Это пять женщин в возрасте от 66 до 89 лет и четверо мужчин от 52 до 73 лет. В региональном правительстве уточнили, что все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. В частности, астмой, гипертонией и сахарным диабетом.Увеличилось и число зараженных. За последние 24 часа положительные результаты тестов на коронавирус получили 156 дончан. Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 95 774 человека. Из них 4 549 не смогли побороть инфекцию.