Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области определили 69 мест для крещенских купаний

В Ростовской области определили 69 мест для крещенских купаний
В Ростовской области определили 69 мест для крещенских купаний. Адреса предоставили в региональном ГУ МЧС.

Согласно информации, на оборудованных местах будут дежурить спасатели, полиция и бригады скорой помощи.

- Отведенные для купания места обеспечат лестницами и перилами в местах входа и выхода, а также специальными ограничителями, - добавили в ведомстве.

В прошлом году таких мест было 77. Отметим, что купание на необорудованной территории может привести к несчастному случаю.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.