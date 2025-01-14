Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области определили 69 мест для крещенских купаний. Адреса предоставили в региональном ГУ МЧС.Согласно информации, на оборудованных местах будут дежурить спасатели, полиция и бригады скорой помощи.- Отведенные для купания места обеспечат лестницами и перилами в местах входа и выхода, а также специальными ограничителями, - добавили в ведомстве.В прошлом году таких мест было 77. Отметим, что купание на необорудованной территории может привести к несчастному случаю.