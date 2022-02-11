В Ростовской области коронавирус подхватили еще 3 962 человека

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области снизился прирост новых пациентов с коронавирусом. По данным на 14 февраля, диагноз подтвердился у 3 962 человек.В числе зараженных оказалась молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории положительные результаты ПЦР-тестов получили 37,6% инфицированных. На втором месте по количеству заболевших - люди от 46 до 65 лет (33,2%). По информации регионального правительства, опасный вирус подхватили дети (12,7% начавших борьбу с COVID-19 - несовершеннолетние). Диагноз подтвердился и у пенсионеров. Случаи заражения коронавирусом выявили среди жителей региона от 66 до 79 лет (12,4%) и у пожилых людей старше 80 лет (4,1%).Несмотря на снижение прироста, пока рано говорить о том, что число заболевших уменьшится. Аналогичная ситуация была неделю назад. Тогда после продолжительного роста инфицированных количество новых пациентов в один день уменьшилось на 200 человек. Однако всего за неделю прирост стал еще больше, перевалив за 4 тысячи человек ежесуточно.Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 266 838 человек. Большинство из них (74,7%) уже побороли COVID-19.