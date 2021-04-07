В Ростовской области число инфицированных коронавирусом превысило 83 тысячи

В Ростовской области COVID-19 обнаружили у 83 003 человек. За период с 8 по 9 апреля число инфицированных пополнили 242 человека.Среди новых заболевших оказались по 77 дончан в возрасте от 18 до 45 лет и от 46 до 65 лет. Примечательно, что в этих возрастных категориях второй день подряд выявляют равное число зараженных. Они составляют более 60% всех новых инфицированных.На втором месте - пенсионеры в возрасте от 66 до 79 лет (вирус подхватили 56 человек). Также COVID-19 обнаружили у 20 пожилых дончан старше 80 лет и 12 несовершеннолетних, сообщили в областном правительстве.Растет и число смертей среди пациентов с коронавирусом. За последние сутки в регистре умерших появились еще 26 человек. С начала пандемии вирус забрал жизни 3 771 жителя региона.