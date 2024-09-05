В Ростове на проспекте Стачки построят новый мост для машин и трамвая

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В Ростове на Стачки построят новый путепровод для автомобилей и будущего скоростного трамвая. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе прямой линии.- Есть почти принятое решение - построить новый мост как для трамвая, так и для автомобилей. Количество полос для личного транспорта увеличится на две, но и появится выделенная полоса для трамвая. Недешевое удовольствие, но если делаем такой большой проект, нужно принимать такие решения. Как только появится проект, проинформируем об этом жителей, - отметил Василий Голубев.Власти стремятся сделать так, чтобы пробки уменьшились с появлением скоростного трамвая. Проект модернизации трамвайной сети в Ростове-на-Дону включает в себя реконструкцию и строительство 119 километров путей.