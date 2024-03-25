В Ростове состоялся форум для донских предпринимателей

Фото: Rostov.ru.

В центре «Мой бизнес» 22 марта состоялся форум «Информационные технологии на потребительском рынке». В мероприятии приняли участие директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов, директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (РРАПП) Яна Куринова, бизнесмены, в том числе представители крупных успешных проектов.— Основная цель мероприятия — стимулирование развития информационных технологий в сферах потребительского рынка, вовлечение большего количества хозяйствующих субъектов в процесс цифровизации бизнеса, расширение каналов продвижения продукции, — рассказал Алексей Панкратов. — В рамках форума, в течение одного дня, для бизнес-сообщества, предприятий сегмента HoReCa, фермеров, предприятий-производителей и поставщиков пройдут обучающие сессии по целому ряду направлений, в рамках которых участники смогут больше узнать о современных решениях в потребительской сфере — системе быстрых платежей, инновациях в эквайринге, цифровом рубле и иных передовых подходах основных банковских организаций страны.В современных рыночных условиях уровень конкуренции значительно вырос. Поэтому владельцам компаний и ИП приходится внедрять продукты сферы IT и информационных технологий. Они помогают скорректировать и оптимизировать бизнес-процессы.— Конференцию о работе маркетплейсов посетили порядка 150 участников. Сейчас маркетплейсы — это актуальный, очень эффективный канал сбыта товаров, в том числе и для донских товаропроизводителей, — добавила директор РРАПП Яна Куринова. — Ростовская область занимает пятое место по объему интернет-торговли. Лидирующими маркетплейсами у нас являются «OZON», «Wildberries» и «Свое родное», специализирующийся на работе с фермерами.Маркетплейсы с увеличением доли интернет-торговли становятся все более актуальным каналом сбыта продукции для широкого круга предпринимателей. Поэтому на форум пригласили не только представителей онлайн-площадок для торговли, но и бизнесменов с успешным опытом продвижения товаров на маркетплейсах.— Маркетплейс — это самое быстро растущее направление, на котором можно легко заработать деньги, даже не на производственном направлении. Мы не пожалели, что туда пришли, — говорит один из предпринимателей — спикеров форума Анастасия Лукина. — Многие боятся высокой конкуренции на маркетплейсах, но это заблуждение. Маркетплейсы — это огромнейший рынок, который еще не достиг своего пика развития. Можно многого добиться там, если выполнять правильные действия.Важную роль в цифровизации процессов играет и государство. Ряд информационных технологий внедряют для защиты потребителя и обеспечения конкуренции на рынке. Это и маркировка, и контрольно-кассовая техника, и программы ветеринарного контроля. Маркировке подлежит все большее количество товаров. Этот перечень постоянно увеличивается.