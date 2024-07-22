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В Ростове Соборная площадь ушла под воду из-за ливня

В Ростове Соборная площадь ушла под воду из-за ливня
Исторический центр Ростова ушел под воду из-за сильного ливня. Осадки обрушились на город 22 июля около 06:00.

Соборная площадь буквально превратилась в огромное озеро, а улицы Станиславского и Московская — в полноводные реки. Пройти через бурные потоки, не промочив ноги, стало невозможно. Некоторые люди, опаздывая на работу, разувались, чтобы не испортить обувь.

Напомним, что последний сильный дождь в Ростове был больше месяца назад — 9 июня. Тогда на город обрушилась месячная норма осадков.

Фото: Ростов.РУ
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