В Ростове Соборная площадь ушла под воду из-за ливня

Фото: Ростов.РУ

Исторический центр Ростова ушел под воду из-за сильного ливня. Осадки обрушились на город 22 июля около 06:00.Соборная площадь буквально превратилась в огромное озеро, а улицы Станиславского и Московская — в полноводные реки. Пройти через бурные потоки, не промочив ноги, стало невозможно. Некоторые люди, опаздывая на работу, разувались, чтобы не испортить обувь.Напомним, что последний сильный дождь в Ростове был больше месяца назад — 9 июня. Тогда на город обрушилась месячная норма осадков.