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В Ростове ограничат движение транспорта на Привокзальной площади

В Ростове ограничат движение транспорта на Привокзальной площади
В Ростове на нескольких улицах ограничат движение транспорта. Информацию сообщили в департаменте автодорог донской столицы.

Дорогу частично перекроют на Привокзальной площади, недалеко от входа на Пригородный ж/д вокзал. Также проезд будет ограничен по проспекту Сиверса под мостом с западной стороны – на пересечении с улицей Большой Садовой. На этих участках ограничения будут действовать почти четыре месяца – с 21 августа по 15 декабря.

Временные неудобства связаны с капремонтом водопроводной линии.
Фото: Rostov.ru
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