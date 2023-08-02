В Ростове ограничат движение транспорта на Привокзальной площади

Фото: Rostov.ru

В Ростове на нескольких улицах ограничат движение транспорта. Информацию сообщили в департаменте автодорог донской столицы.Дорогу частично перекроют на Привокзальной площади, недалеко от входа на Пригородный ж/д вокзал. Также проезд будет ограничен по проспекту Сиверса под мостом с западной стороны – на пересечении с улицей Большой Садовой. На этих участках ограничения будут действовать почти четыре месяца – с 21 августа по 15 декабря.Временные неудобства связаны с капремонтом водопроводной линии.