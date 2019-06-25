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В Ростове простились с утонувшей 16-летней девушкой

В Ростове простились с утонувшей 16-летней девушкой
В Ростове прошли похороны 16-летней девушки, утонувшей в Дону. В последний путь юную ростовчанку проводили 26 июня.

Проститься с Владиславой Ж. пришли много людей, среди которых были не только родственники и друзья, но и просто не равнодушные к горю семьи горожане. Родные до сих пор не могут поверить в случившееся.

По словам знакомых, Влада была доброй и отзывчивой девушкой.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 22 на 23 июня. Ростовчанка вместе с подругой отдыхала на берегу Дона. В какой-то момент она решила искупаться и зашла в воду. Обратно девушка не вышла.

Подростка искали два дня, в том числе водолазы. 24 июня её тело нашли в камышах, рядом с берегом. По версии следствия, в воде Влада не справилась с течением и не смогла вернуться на берег.

В настоящее время проверка по факту смерти несовершеннолетней продолжается.

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