По факту смерти девушки, обнаруженной на берегу Дона, следователи начали проверку



По факту обнаружения мертвой 16-летней девушки на берегу реки Дон следователи проводят проверку. Происшествие случилось в ночь на 23 июня на центральном пляже на улице Левобережной.



Как ранее сообщалось, вместе с подругой Влада пошла купаться в реке, но внезапно пропала прямо в воде. На поиски девушки бросились все экстренные службы города. После двух дней непрерывных попыток отыскать Владу водолазы нашли ее на берегу реки в камышах.



- По версии следствия, купаясь в малознакомом месте, она не справилась с течением и не смогла вернуться на берег, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Устанавливаются обстоятельства случившегося и причины, способствовавшие данному происшествию.



После проведения проверки будет принято соответствующее решение.