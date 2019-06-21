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По факту смерти девушки, обнаруженной на берегу Дона, следователи начали проверку

По факту смерти девушки, обнаруженной на берегу Дона, следователи начали проверку
По факту обнаружения мертвой 16-летней девушки на берегу реки Дон следователи проводят проверку. Происшествие случилось в ночь на 23 июня на центральном пляже на улице Левобережной.

Как ранее сообщалось, вместе с подругой Влада пошла купаться в реке, но внезапно пропала прямо в воде. На поиски девушки бросились все экстренные службы города. После двух дней непрерывных попыток отыскать Владу водолазы нашли ее на берегу реки в камышах.

- По версии следствия, купаясь в малознакомом месте, она не справилась с течением и не смогла вернуться на берег, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Устанавливаются обстоятельства случившегося и причины, способствовавшие данному происшествию.

После проведения проверки будет принято соответствующее решение.

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