В Ростове празднично подвели итоги конкурса по пожарной безопасности «Неопалимая купина»

В Ростове 1 июня прошли десятки праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей. Одним из наиболее ярких и запоминающихся стала акция правил пожарной безопасности в парке им. Островского. Свою лепту в организацию праздника внесли сотрудники Главного управления МЧС России по Ростовской области, регионального отделения ВДПО, Россоюзспаса.На площадках, так называемых «островках безопасности», детям и их родителям показали оснащение и технику пожарных, а также провели мастер-классы по оказанию первой помощи пострадавшим. Главная задача — рассказать о профессии спасателя и привить подрастающему поколению основные правила пожарной безопасности.- Подобные мероприятия и акции помогают в игровой форме рассказать детям о профессии пожарного, а также мотивируют их соблюдать правила пожарной безопасности, - поделился заместитель Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата Правительства Ростовской области Вадим Артемов. - Что не менее важно, игры и конкурсы прививают подрастающему поколению навыки обращения с первичными средствами пожаротушения.На празднике ребята смогли почувствовать себя в образе огнеборца, примерив на себя обмундирование пожарных и посидев в кабине спецмашин. Настоящим сюрпризом для гостей праздника стал робот — мобильная установка пожаротушения, который рассказал ребятам о правилах обращения с огнем. Во время мероприятия по пожарной безопасности ребята танцевали, а также разгадывали ребусы и загадки вместе с ростовыми куклами – Пожарным, Капелькой и Огнетушителем.На сцене парка состоялась презентация театрального выступления «Безопасный огонь» Азовского отделения ВДПО с участием ростовых кукол. Примечательно, что в прошлом году Азовское отделение стало победителем всероссийского конкурса президентских грантов в программе «пожарная безопасность».Закончился праздник награждением победителей Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности среди школьников «Неопалимая купина». Победителей наградили дипломами и памятными подарками.