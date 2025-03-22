В Ростове ограничат движение автотранспорта в нескольких районах города

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В Ростове-на-Дону на период до трех месяцев будет частично ограничено движение автотранспорта в нескольких районах города. Информация об этом поступила из департамента, курирующего вопросы дорожного строительства и организации движения.Согласно официальному сообщению, с 7 апреля по 1 июля 2025 года вступят в силу ограничения на перемещение транспортных средств в связи с проведением работ по обновлению дорожного покрытия.В частности, сложно проехать будет по улице Большой Садовой (на участках между Буденновским и Ворошиловским, а также между Ворошиловским и Кировским проспектами), в Соборном переулке (от Пушкинской до Мечникова), в Ашхабадском переулке (от проспекта Ленина до Подъездной улицы) и на других дорогах.Кроме того, ограничения коснутся объездной дороги в районе рынка "Алмаз" (улица Малое Зеленое Кольцо) на отрезке от проспекта Шолохова до дома № 3 по улице Малое Зеленое Кольцо. Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при построении своих маршрутов.