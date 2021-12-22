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В Ростове на выходных ожидается плюсовая температура

В Ростове на выходных ожидается плюсовая температура
Синоптики обещают до +3 градусов на выходных в Ростове-на-Дону. Прогноз составили в Гидрометцентре России.

В субботу, 25 декабря, столбики термометров поднимутся до +3 градусов. Ожидаются дождь и снег. Ночью температура воздуха снова опустится до –3 градусов.

В воскресенье, 26 декабря, прогнозируется максимум –1 градус. Дождь со снегом не прекратятся весь выходной и будут идти и на следующий день. В ночь на понедельник столбики термометров снова опустятся до –5 градусов.
Фото: Алексей Бойко
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