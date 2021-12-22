В Ростове на выходных ожидается плюсовая температура

Фото: Алексей Бойко

Синоптики обещают до +3 градусов на выходных в Ростове-на-Дону. Прогноз составили в Гидрометцентре России.В субботу,, столбики термометров поднимутся до +3 градусов. Ожидаются дождь и снег. Ночью температура воздуха снова опустится до –3 градусов.В воскресенье,, прогнозируется максимум –1 градус. Дождь со снегом не прекратятся весь выходной и будут идти и на следующий день. В ночь на понедельник столбики термометров снова опустятся до –5 градусов.