В Ростове на выходных ожидается плюсовая температура
Синоптики обещают до +3 градусов на выходных в Ростове-на-Дону. Прогноз составили в Гидрометцентре России.
В субботу, 25 декабря, столбики термометров поднимутся до +3 градусов. Ожидаются дождь и снег. Ночью температура воздуха снова опустится до –3 градусов.
В воскресенье, 26 декабря, прогнозируется максимум –1 градус. Дождь со снегом не прекратятся весь выходной и будут идти и на следующий день. В ночь на понедельник столбики термометров снова опустятся до –5 градусов.