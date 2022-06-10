В Ростове на Малиновского ограничат движение на месяц

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В Ростове-на-Дону на Малиновского ограничат движение на месяц. Об этом жителей информирует департамент автодорог грода.Дорогу перекроют на участке в районе домов № 5 и № 7. Водителям в данном месте нужно будет продумывать пути объезда, чтобы не попасть в ловушку. Причиной временных изменений стала прокладка газопровода. По информации департамента, работы должны закончить через месяц.Не исключено, что из-за новых ограничений на улице Малиновского увеличится количество пробок, ведь в часы-пик там и без того собираются сотни машин.