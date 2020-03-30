В Ростове из-за коронавируса поликлиники будут оказывать помощь только по экстренным случаям



В Ростове-на-Дону из-за коронавируса поликлиники будут оказывать помощь только экстренным случаям. Об этом рассказали в администрации донской столицы.



Плановую медицинскую помощь ограничат со 2 апреля. Будут приостановлены консультации врачей, диагностические процедуры, работа дневных стационаров. В настоящее время закрыта запись на плановые приемы. Записавшихся ранее будут принимать в приоритетном порядке, но после возобновления плановой помощи.



В Управлении здравоохранения пояснили, что такая мера направлена на борьбу с распространением COVID-19.



– Ограничения плановой медпомощи в поликлиниках – это превентивная мера по предотвращению распространения коронавируса. Мы усилим работу неотложной службы поликлиник, – прокомментировала начальник ведомства Надежда Левицкая.



В настоящее время в Ростовской области подтверждены пять случаев заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4 382 человека.