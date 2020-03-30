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В Ростове из-за коронавируса поликлиники будут оказывать помощь только по экстренным случаям

В Ростове из-за коронавируса поликлиники будут оказывать помощь только по экстренным случаям
В Ростове-на-Дону из-за коронавируса поликлиники будут оказывать помощь только экстренным случаям. Об этом рассказали в администрации донской столицы.

Плановую медицинскую помощь ограничат со 2 апреля. Будут приостановлены консультации врачей, диагностические процедуры, работа дневных стационаров. В настоящее время закрыта запись на плановые приемы. Записавшихся ранее будут принимать в приоритетном порядке, но после возобновления плановой помощи.

В Управлении здравоохранения пояснили, что такая мера направлена на борьбу с распространением COVID-19.

– Ограничения плановой медпомощи в поликлиниках – это превентивная мера по предотвращению распространения коронавируса. Мы усилим работу неотложной службы поликлиник, – прокомментировала начальник ведомства Надежда Левицкая.

В настоящее время в Ростовской области подтверждены пять случаев заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4 382 человека.

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