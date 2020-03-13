В Ростове двое мужчин инсценировали ДТП ради страховой выплаты



В Ростове-на-Дону двое мужчин инсценировали аварию, чтобы получить полмиллиона страховых выплат. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.





Представитель одной из страховых компаний донской столицы рассказал в полиции о двух горожанах, якобы повредивших свои авто. Оказалось, что злоумышленники инсценировали дорожно-транспортное происшествие, чтобы получить 500 тысяч рублей от страховщика.





В отношении 28-летнего и 27-летнего мужчин 14 марта возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.