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В Ростове двое мужчин инсценировали ДТП ради страховой выплаты

В Ростове двое мужчин инсценировали ДТП ради страховой выплаты
В Ростове-на-Дону двое мужчин инсценировали аварию, чтобы получить полмиллиона страховых выплат. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.


Представитель одной из страховых компаний донской столицы рассказал в полиции о двух горожанах, якобы повредивших свои авто. Оказалось, что злоумышленники инсценировали дорожно-транспортное происшествие, чтобы получить 500 тысяч рублей от страховщика.


В отношении 28-летнего и 27-летнего мужчин 14 марта возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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