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В Новочеркасске осудили пенсионера, застрелившего собаку

В Новочеркасске осудили пенсионера, застрелившего собаку
Фото: Idelreal.org
Новочеркасский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, застрелившего бездомную собаку.

Инцидент произошёл в сентябре 2018 года во дворе многоквартирного дома. Подвыпивший мужчина вышел на улицу, где его облаяла, а затем укусила дворовая собака. Пенсионер поднялся к себе в квартиру и, взяв пневматическую винтовку, из окна выстрелил в животное. Несчастный пес получил серьёзное ранение. Собака добрела до песочницы, где вскоре умерла. События происходили на глазах у жильцов дома, в том числе детей.

В отношении военного пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Суд признал мужчину виновным, несмотря на то, что он раскаялся в своём поступке. При этом решение выносилось с учётом смягчающих обстоятельств. Мужчина является ветераном боевых действий и награжден орденом Мужества. Ему назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием из его заработной платы 10%.

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