На Дону осудили мужчину, застрелившего пенсионера из-за долга его внука



Аксайский районный суд Ростовской области вынес приговор мужчине, застрелившего пенсионера из-за долга внука. Давыдова обвиняли по двум статьям. Злоумышленник проведет в колонии строгого режима восемь лет и один месяц.



По словам подсудимого, 11 лет назад он отдал свою машину на ремонт знакомому и передавал ему деньги за работу. Но автомобиль так и остался неисправным, а механик перестал выходить на связь. Сначала дедушка горе-работника пытался помочь его найти, но позже содействовать перестал.



Суд установил, что 25 августа 2018 года Давыдов в нетрезвом состоянии пришел к дедушке своего должника и стал спрашивать у мужчины, где его внук, требовал вернуть долг. Пенсионер в ответ прогнал его. Тогда Давыдов взял у себя дома охотничий карабин и вернулся к дедушке. Злоумышленник разбил окно, залез в помещение и выстрелил в бедро мужчине. Раненый скончался на месте.



Суд признал Давыдова виновным по статьям «Нарушение неприкосновенности жилища» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчина проведет в колонии строгого режима восемь лет и один месяц.