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В конце июня в Ростове продлят маршрут автобуса № 76

В конце июня в Ростове продлят маршрут автобуса № 76
В Ростове-на-Дону один из автобусов будет ходить по новой схеме. Изменения коснутся маршрута № 76 ЖК «Соловьиная роща» — Гребной канал. Об этом 10 июня рассказали в администрации города.

Ранее транспорт ходил только до Рабочего городка. С 23 июня он станет доезжать до «Соловьиной рощи». Схему маршрута изменили после многочисленных жалоб ростовчан. Те, кто проживает в жилом комплексе, испытывали проблемы с тем, чтобы быстро и без пересадок добраться в другую часть города. Теперь их проблема будет частично решена благодаря продлению маршрута № 76, который проходит чуть ли не через весь Ростов.

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