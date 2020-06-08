В конце июня в Ростове продлят маршрут автобуса № 76

В Ростове-на-Дону один из автобусов будет ходить по новой схеме. Изменения коснутся маршрута № 76 ЖК «Соловьиная роща» — Гребной канал. Об этом 10 июня рассказали в администрации города.Ранее транспорт ходил только до Рабочего городка. С 23 июня он станет доезжать до «Соловьиной рощи». Схему маршрута изменили после многочисленных жалоб ростовчан. Те, кто проживает в жилом комплексе, испытывали проблемы с тем, чтобы быстро и без пересадок добраться в другую часть города. Теперь их проблема будет частично решена благодаря продлению маршрута № 76, который проходит чуть ли не через весь Ростов.