В центре Ростова-на-Дону до весны ограничат движение

Фото: yandex.ru

В Ростове по улице Варфоломеева снова ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.Проезд в створе дома № 118 и № 120 для водителей будет закрыт три месяца - с 19 января по 15 апреля. Причиной временных неудобств послужило строительство дома.Отметим, что до 30 июля движение ограничено в переулках Халтуринском (от улицы Шаумяна до улицы Социалистической) и Ашхабадском, а также на проспекте Ленина (по северной стороне).