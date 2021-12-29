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В центре Ростова-на-Дону до весны ограничат движение

В центре Ростова-на-Дону до весны ограничат движение

В Ростове по улице Варфоломеева снова ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Проезд в створе дома № 118 и № 120 для водителей будет закрыт три месяца - с 19 января по 15 апреля. Причиной временных неудобств послужило строительство дома.

Отметим, что до 30 июля движение ограничено в переулках Халтуринском (от улицы Шаумяна до улицы Социалистической) и Ашхабадском, а также на проспекте Ленина (по северной стороне).
Фото: yandex.ru
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