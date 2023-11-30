В ближайшие сутки на Ростовскую область обрушится снегопад

Фото: Ростов ру

В Ростовской области прогнозируют снегопад. Непогода уже в ближайшие сутки обрушится на донской регион.Синоптики сообщают, что зима в регион придет прямо с 1 декабря. Осадки ожидаются по всей области. На юге пройдет дождь, а на севере – снег. Утром ожидаются изморось и мокрый снег на проводах и деревьях. Порывы ветра достигнут до 7-12 метров в секунду, из-за чего снежные дороги превратятся в каток. Температура воздуха ночью опустится до -3…2 градусов, по северу – до -5. Днём – 0…5 градусов, а на юге потеплеет до +11.В Ростове-на-Дону ждать снега не стоит. В южной части региона все еще тепло, из-за чего пройдут только сильные дожди с ветром до 15 метров в секунду.