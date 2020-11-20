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В Аксайском районе ввели новые ограничительные меры из-за коронавируса

В Аксайском районе ввели новые ограничительные меры из-за коронавируса
В Аксайском районе ужесточили коронавирусные ограничения. Информация об этом появилась на сайте местной администрации 23 ноября.

В сообщении сказано, что в регионе введены новые ограничительные меры. Речь идет о запрете новогодних фейерверков, а также проведении развлекательных мероприятий для юрлиц и индивидуальных предпринимателей с 10 вечера до 7 утра. Установлен запрет на праздничные ярмарки, а также работу катков в ТЦ.

Примечательно, что информация о нововведениях больше нигде не встречается, другие ведомства об ограничениях пока не говорили.

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