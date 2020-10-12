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Таганрог четвертым в регионе ввел ограничительные меры по коронавирусу

Таганрог четвертым в регионе ввел ограничительные меры по коронавирусу
Таганрог ввел ограничительные меры вслед за Ростовом, Новочеркасском и Волгодонском. Информацию об этом опубликовал на своей странице Facebook глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

Ограничительные меры для таганрожецев будут идентичны ростовским. В городе намерены запретить проведения спортивных соревнований и культурно-массовых мероприятий. Ночные клубы будут закрыты, а в общепитах ограничат режим работы до 22:00.

Помимо этого, власти усилят контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер образовательных, культурных и медицинских организациях.

Несмотря на то, что Роспотребнадзор засекретил информацию о заболевших и умерших в городах Ростовской области, известно, что Таганрог входит в число самых неблагополучных территорий региона, а его коечный фонд переполнен.

Теги: COVID-19 в Ростовской области COVID-19

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