Таганрог четвертым в регионе ввел ограничительные меры по коронавирусу

Таганрог ввел ограничительные меры вслед за Ростовом, Новочеркасском и Волгодонском. Информацию об этом опубликовал на своей странице Facebook глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.Ограничительные меры для таганрожецев будут идентичны ростовским. В городе намерены запретить проведения спортивных соревнований и культурно-массовых мероприятий. Ночные клубы будут закрыты, а в общепитах ограничат режим работы до 22:00.Помимо этого, власти усилят контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер образовательных, культурных и медицинских организациях.Несмотря на то, что Роспотребнадзор засекретил информацию о заболевших и умерших в городах Ростовской области, известно, что Таганрог входит в число самых неблагополучных территорий региона, а его коечный фонд переполнен.