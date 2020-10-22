На Дону изменили некоторые ограничительные меры, введенные из-за коронавируса

В донском регионе изменили некоторые карантинные запреты. Глава Ростовской области подписал новое постановление № 114 от 23 октября 2020 года.С этого дня дончане в возрасте от 65 лет могут вернуться на работу. До этого работодателям рекомендовалось отправлять пожилых граждан на дистанционку. Кроме того, осуществлять свою деятельность на самих предприятиях могут 30% сотрудников системообразующих организаций и компаний из других регионов. Руководители обязаны обеспечить соблюдение всех санитарных норм среди работающих дончан.Одним из главных изменений стало продление запрета на график комендантского часа для предприятий общественного питания. Ранее рестораны и кафе могли быть открыты до 22:00, а после торговать на вынос. Теперь организации должны быть закрыты до 7:00.На Дону также запрещены митинги. При этом люди все еще могут проводить пикеты.