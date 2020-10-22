На Дону изменили некоторые ограничительные меры, введенные из-за коронавируса
В донском регионе изменили некоторые карантинные запреты. Глава Ростовской области подписал новое постановление № 114 от 23 октября 2020 года.
С этого дня дончане в возрасте от 65 лет могут вернуться на работу. До этого работодателям рекомендовалось отправлять пожилых граждан на дистанционку. Кроме того, осуществлять свою деятельность на самих предприятиях могут 30% сотрудников системообразующих организаций и компаний из других регионов. Руководители обязаны обеспечить соблюдение всех санитарных норм среди работающих дончан.
Одним из главных изменений стало продление запрета на график комендантского часа для предприятий общественного питания. Ранее рестораны и кафе могли быть открыты до 22:00, а после торговать на вынос. Теперь организации должны быть закрыты до 7:00.
На Дону также запрещены митинги. При этом люди все еще могут проводить пикеты.