Супруга Валерия Карпина подарила ему на день рождения песню

Фото: инстаграм Дарьи Карпиной.

Дарья Карпина поздравила супруга с днем рождения. Молодая мама порадовала Валерия Карпина клипом на свой новый трек. Видео она опубликовала на своей странице в «Инстаграме» 2 февраля.Экс-тренер донского футбольного клуба празднует 53-й день рождения. Его жена решила преподнести оригинальный подарок - новую песню.- Лучший подарок - сделанный своими руками, - подписала ролик Дарья Карпина. - И сегодня, в твой день рождения, он именно такой! Каждое слово этой песни - для тебя и про тебя!На кадрах девушка показала свои будни без любимого. Она смотрит матчи и передачи, в которых участвует Валерий Карпин, и рассматривает их совместные фотографии на телефоне. Очевидно, сам супруг в это время находится на играх или сборах. Песня называется «Без тебя». В тексте говорится о том, что все теряет смысл, когда рядом нет любимого мужчины. В новом клипе Дарьи снялась и их младшая дочь - полуторагодовалая Саша.