Экс-замглавы администрации Новочеркасска возглавила управление ГО и ЧС
Бывшая заместитель главы администрации Новочеркасска Лариса Конюшинская заняла пост руководителя управления ГО и ЧС. О назначении на должность стало известно 8 декабря.
Ранее Rostov.ru сообщал об уходе чиновницы с поста заместителя сити-менеджера. Как только она ушла с одной должности в администрации, в тот же день была назначена начальником управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города. Предыдущий начальник управления стал ее замом.
Лариса Конюшинская считается опытным управленцем. В сфере ЖКХ чиновница проработала 40 лет. Она курировала ее в качестве заместителей нескольких мэров, а также сама около полугода возглавляла городскую администрацию. Несмотря на судимость, Конюшинская не потеряла авторитет, и как только погасила ее, вернулась в администрацию города.
За многолетний труд Конюшинская была награждена почетной грамотой.